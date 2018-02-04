2018-02-04T07:47:32+03:00
В мире

КНР раскритиковала новую ядерную доктрину США

Пекин выразил протест в связи с заявлениями Вашингтона о «китайской ядерной угрозе»
Дарья ИВАШКИНА
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Китай раскритиковал новую ядерную доктрину СШАКитай раскритиковал новую ядерную доктрину СШАФото: REUTERS
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Министерство обороны Китая раскритиковало новую ядерную доктрину США.

Как заявил представитель ведомства Жэнь Гоцян, в представленном американцами документе «выдвинуты абсурдные предположения о планах развития КНР». При этом Пекин выразил протест в связи с заявлениями Соединенных Штатов о «наличии китайской ядерной угрозы».

«Накануне Пентагон обнародовал доклад, в котором <…> присутствуют преувеличения, на основе которых выносится утверждение о китайской ядерной угрозе. Пекин выражает по этому поводу решительный протест», - приводит слова Гоцяна сайт Минобороны КНР.

В китайском военном ведомстве также заверили, что их страна ни при каких обстоятельствах не будет первой применять атомное оружие и строго придерживается мирного пути развития. Кроме того, Пекин выразил надежду на то, что Вашингтон «откажется от мышления времен холодной войны».

Напомним, в частности, в новой ядерной доктрине США говорится о возможности применения Соединенными Штатами ядерное оружие при неядерном нападении на страну.

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