2018-02-04T09:49:25+03:00
Происшествия

Упавшее дерево на 40 минут остановило движение на Филевской линии московского метро

Поезда не ходили от «Пионерской» до «Кунцевской»
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: официальный Twitter московского метрополитена/@MetroOperativnoФото: официальный Twitter московского метрополитена/@MetroOperativno
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В воскресенье утром, 4 февраля, движение поездов по Филевской - голубой - линии московского метро частично приостанавливалось. Составы более 40 минут не ходили от станции «Пионерская» до «Кунцевской» из-за падения на пути дерева.

«08:00 Филевская линия. Нет движения поездов от Пионерской до Кунцевской из-за падения дерева с городской территории», - сообщалось в официальном Twitter столичной подземки.

А спустя 41 минуту стало известно, что сотрудникам метрополитена и МЧС удалось убрать дерево с путей. Как отметили в пресс-службе метро, в 08:41 мск движение на Филевской линии было введено в график.

«08:41 Филевская линия. Движение от Пионерской до Кунцевской оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб метро и МЧС», - написали представители московской подземки в Twitter.

Кстати, напомним, совсем недавно сбой произошел на Таганско-Краснопресненской - фиолетовой - линии. Утром 31 января из-за неполадок поезда там ходили с увеличенными интервалами.

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