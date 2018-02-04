4 Февр. 2018 2018-02-04T10:59:43+03:00

МЧС предупредило москвичей об очень сильном снеге и ветре до 20 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В воскресенье, 4 февраля, МЧС России сообщило о неблагоприятных погодных условиях в Москве.

Так, в течение дня в столичном регионе ожидаются очень сильный снег и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Кроме того, в ведомстве предупредили о гололедице и снежных заносах на дорогах, а также о налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

«Ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС РФ.

При этом там отмечается, что из-за налипания мокрого снега возможен повал деревьев, рекламных конструкций и обрыв проводов. Также спасатели напомнили водителям об ухудшении видимости на дорогах и попросили их ехать медленнее, соблюдать дистанцию и избегать внезапных маневров.

Напомним, сильный снегопад обрушился на Москву в минувшую субботу.