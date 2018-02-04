После решения CAS по русским спортсменам Томас Бах призвал реформировать суд

4 Февр. 2018 2018-02-04T10:59:44+03:00

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В воскресенье, 4 февраля, в Пхенчхане прошла пресс-конференция президента МОК Томаса Баха по итогам работы исполкома организации в столице Олимпиады 2018. Во время нее была поднята тема российских спортсменов, которые недавно были оправданы Спортивным арбитражным судом.

- Исполком МОК тоже не доволен этим решением суда, мы обсуждали эту ситуацию вчера и сегодня. Мы чувствуем, что это решение показывает, что мы должны реформировать CAS. Чтобы решения этого суда были более качественными. Мы продолжим быть в контакте с ними. Но решение CAS не означает приглашение на Олимпиаду. Потому что это - привилегия для МОК "чистых" атлетов. Окончательно ситуация проясниться через несколько дней.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.