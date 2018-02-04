2018-02-04T10:59:44+03:00
Спорт

После решения CAS по русским спортсменам Томас Бах призвал реформировать суд

МОК остался недоволен победой наших атлетов в Лозанне
Евгений НЕСЫН
Поделиться:
Комментарии: comments8
Президент МОК Томас Бах.Президент МОК Томас Бах.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 4 февраля, в Пхенчхане прошла пресс-конференция президента МОК Томаса Баха по итогам работы исполкома организации в столице Олимпиады 2018. Во время нее была поднята тема российских спортсменов, которые недавно были оправданы Спортивным арбитражным судом.

- Исполком МОК тоже не доволен этим решением суда, мы обсуждали эту ситуацию вчера и сегодня. Мы чувствуем, что это решение показывает, что мы должны реформировать CAS. Чтобы решения этого суда были более качественными. Мы продолжим быть в контакте с ними. Но решение CAS не означает приглашение на Олимпиаду. Потому что это - привилегия для МОК "чистых" атлетов. Окончательно ситуация проясниться через несколько дней.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бизнес-омбудсмен: Путину передан список предпринимателей, желающих вернуться из Лондона
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
В японском парламенте проведут учения на случай падения ракеты КНДР
В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию
Томас Бах: "В Пхенчхане не будет никакого перераспределения медалей Сочи-2014"
МЧС предупредило москвичей об очень сильном снеге и ветре до 20 м/с
В Москве за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков
МВФ пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ
Упавшее дерево на 40 минут остановило движение на Филевской линии московского метро
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов из-за снегопада
Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье
СМИ: Япония попросит США и Южную Корею возобновить совместные учения
Пушков назвал требование Украины лишить Россию права на вето «глупой затеей»
Миллиардер Баффет спустил на воду новый боевой корабль ВМС США
Ким Чен Ын покатал супругу на новеньком троллейбусе по ночному Пхеньяну
КНР раскритиковала новую ядерную доктрину США
Субботний снегопад в Москве установил абсолютный рекорд
Япония предложит России план модернизации инфраструктуры Владивостока
Российский адмирал оценил шансы найти обломки подлодки «Сан-Хуан»