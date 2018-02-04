2018-02-04T11:23:07+03:00
Спорт

Томас Бах: "В Пхенчхане не будет никакого перераспределения медалей Сочи-2014"

Ранее президент МОК говорил о том, что новое вручение наград может пройти в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Президент МОК Томас Бах.Президент МОК Томас Бах.Фото: REUTERS
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Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах заявил, что после решения CAS по российским спортсменам невозможно перераспределить медали Сочи-2014. Ранее, в декабре, после оглашения санкций по отношению к россиянам, Бах говорил о том, что в Пхенчхане, возможно, пройдут специальные дополнительные церемонии награждения.

- Мы должны подождать, пока все юридические средства не будут исчерпаны. Необходимо подождать по крайней мере 30 дней после принятия решения CAS. Вот почему мы не удовлетворены тем, что обоснования решений пока нет. В Пхенчхане перераспределения медалей не может быть осуществлено, - заявил Бах на пресс-конференции.

Зимняя Олимпиада 2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. На нее были приглашены 169 спортсменов, из них лишь конькобежка Ольга Граф отказалась от поездки в Корею.

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