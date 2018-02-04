2018-02-04T22:51:48+03:00
Экономика

В Совфеде опровергли планы оставить состоятельных россиян без пенсий

Возможность лишения богатых работающих пенсионеров господдержки даже не обсуждается
Денис СУХОВ
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В Совфеде опровергли планы оставить состоятельных россиян без пенсийВ Совфеде опровергли планы оставить состоятельных россиян без пенсийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Совете Федерации опровергли слухи о том, что правительство планирует лишить состоятельных россиян пенсионных выплат. Соответствующее заявление сделал глава комитета верхней палаты по соцполитике Валерий Рязанский.

«Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне непопулярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным», - цитирует Рязанского РИА Новости.

В свою очередь вице-премьер РФ Ольга Голодец подобные идеи в правительстве «вообще не обсуждаются».

Ранее СМИ сообщили, что государство может лишить в 2018 году финансовой поддержки работающих пенсионеров с годовым доходом более миллиона рублей или окладом, в 2,5 раза превышающим средний региональный показатель.

Напомним, в сентябре 2016 года уже сообщалось об идее Минфина сократить или заморозить пенсионные выплаты для обеспеченных граждан. Очевидно, что тогда подобные меры также не нашли широкой поддержки в правительстве.

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