2018-02-05T00:54:55+03:00
Политика

На выборах президента Кипра победил Никос Анастасиадис

Во втором туре выборов действующий глава государства опередил своего соперника более чем на 10%
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Никос Анастасиадис (в центре) выступает после оглашения предварительных результатов второго тура выборов президента КипраНикос Анастасиадис (в центре) выступает после оглашения предварительных результатов второго тура выборов президента КипраФото: REUTERS
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Консерватор Никос Анастасиадис остался президентом Кипра: во втором туре выборов главы государства он опередил своего соперника, кандидата от оппозиционной левой партии АКЕЛ Ставроса Маласа, более чем на 10%.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на кипрский Центризбирком, к этому часу обработаны 95% бюллетеней. По итогам подсчета, баллотировавшегося от правоцентристской партии ДИСИ Анастасиадиса поддержали 55,9% пришедших на избирательные участки граждан, а за Маласа отдали свои голоса 44,1% избирателей. Явка во втором туре составила 73%.

Напомним, первый тур президентских выборов прошел 28 января, тогда действующий лидер Кипра набрал 35,5% голосов, а оппозиционер — 30,2%.

Ставрос Малас уже признал свое поражение и вскоре после закрытия избирательных участков в воскресенье, 4 февраля, позвонил Никосу Анастасиадису поздравить с победой на выборах.

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