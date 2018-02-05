На выборах президента Кипра победил Никос Анастасиадис

5 Февр. 2018 2018-02-05T00:54:55+03:00

Во втором туре выборов действующий глава государства опередил своего соперника более чем на 10%

Изменить размер текста: A A

Консерватор Никос Анастасиадис остался президентом Кипра: во втором туре выборов главы государства он опередил своего соперника, кандидата от оппозиционной левой партии АКЕЛ Ставроса Маласа, более чем на 10%.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на кипрский Центризбирком, к этому часу обработаны 95% бюллетеней. По итогам подсчета, баллотировавшегося от правоцентристской партии ДИСИ Анастасиадиса поддержали 55,9% пришедших на избирательные участки граждан, а за Маласа отдали свои голоса 44,1% избирателей. Явка во втором туре составила 73%.

Напомним, первый тур президентских выборов прошел 28 января, тогда действующий лидер Кипра набрал 35,5% голосов, а оппозиционер — 30,2%.

Ставрос Малас уже признал свое поражение и вскоре после закрытия избирательных участков в воскресенье, 4 февраля, позвонил Никосу Анастасиадису поздравить с победой на выборах.