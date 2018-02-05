На дорогах Москвы с начала года было установлено 177 электронных табло

5 Февр. 2018 2018-02-05T11:50:23+03:00

Кроме того, в столице заработали свыше двух тысяч камер фотовидеофиксации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Также в столице заработали 14 новых мониторов, информирующих о пробках, ограничениях, работе камер и др.

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На московских дорогах с начала 2018 года было установлено 177 электронных табло и 14 новых мониторов, которые информируют водителей о пробках, ограничениях, перекрытиях, камерах фотовидеофиксации и др.

Так, экраны для отображения данных появились в Северном округе, на МКАД и в Зеленограде. Они будут информировать граждан о загруженности дорог, расчетном времени в пути, погодных условиях, угнанных автомобилях и ограничениях движения.

Кроме того, в настоящий момент в столице уже работают свыше двух тысяч камер телеобзора, которые позволяют собирать данные о пробках и авариях на дорогах. Также в эксплуатацию было введено более 3,7 тысячи детекторов, занимающихся контролем трафика, и примерно две тысячи систем фотовидеофиксации.

Как сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, помимо всего прочего, в этом году в городе планируется установка новых светофоров еще по 60 адресам.