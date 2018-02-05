2018-02-05T12:17:12+03:00
В мире

В Госдепе заявили, что договор СНВ делает отношения США и России более стабильными

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о планах России выполнить военные договоры с США
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртОфициальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
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Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года делает отношения США и России более стабильными. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Выполнение СНВ улучшает безопасность США и наших союзников и делает наши стратегические отношения между США и Россией более стабильными, прозрачными и предсказуемыми», — сообщается в заявлении Науэр.

Отмечается, что стабильность российско-американских отношений особенно важна в настоящее время, «когда доверие в отношениях ухудшилось и угроза просчета и неверной интерпретации возросла». Подчеркивается, к понедельнику, 5 февраля, Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по договору СНВ-3, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах Москвы выполнить военные договоры с Вашингтоном.

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