2018-02-05T12:31:26+03:00
Наука

Ученые опровергли связь излучения мобильных телефонов и раковых заболеваний

Опыты проводили на мышах и крысах в течение двух лет
Алексей КАРЕЛИН
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Ранее ученые говорили о том, что телефоны могут повысить риск появления раковой опухоли и бесплодияРанее ученые говорили о том, что телефоны могут повысить риск появления раковой опухоли и бесплодияФото: Евгения ГУСЕВА
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Американские ученые установили, что излучение мобильных телефонов никак не влияет на появление и развитие онкологических заболеваний. Вывод сделали на основе экспериментов, которые исследователи проводили на мышах и крысах два года.

Ученые облучали тела животных, исключая головы. Дозы заметно превышали те, которые можно получить при использовании мобильных телефонов. На мышах и крысиных самок облучение никак не сказалось, а вот у самцов крыс появились опухоли нервных тканей вблизи сердца.

Эксперимент говорит о том, что мнение о вызванном излучением от мобильных телефонов «раке мозга» сильно преувеличено, рассказывает «Свободная пресса».

Ранее ученые говорили о том, что телефоны могут повысить риск появления раковой опухоли и бесплодия, если ложить устройство рядом на ночь и часто использовать его.

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