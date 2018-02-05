Ученые опровергли связь излучения мобильных телефонов и раковых заболеваний
Американские ученые установили, что излучение мобильных телефонов никак не влияет на появление и развитие онкологических заболеваний. Вывод сделали на основе экспериментов, которые исследователи проводили на мышах и крысах два года.
Ученые облучали тела животных, исключая головы. Дозы заметно превышали те, которые можно получить при использовании мобильных телефонов. На мышах и крысиных самок облучение никак не сказалось, а вот у самцов крыс появились опухоли нервных тканей вблизи сердца.
Эксперимент говорит о том, что мнение о вызванном излучением от мобильных телефонов «раке мозга» сильно преувеличено, рассказывает «Свободная пресса».
Ранее ученые говорили о том, что телефоны могут повысить риск появления раковой опухоли и бесплодия, если ложить устройство рядом на ночь и часто использовать его.