2018-02-05T12:51:35+03:00
Происшествия

В Брюсселе начался суд над парижским террористом Абдесламом

Первое заседание ранее было намечено на 18 декабря прошлого года, но за несколько дней до этой даты суд объявил о переносе
Екатерина БОЛГОВА
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В Брюсселе начался суд над парижским террористомВ Брюсселе начался суд над парижским террористомФото: REUTERS
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В понедельник, 5 февраля, в Брюсселе начался суд над главным обвиняемым в парижских терактах 2015 года Салаха Абдеслама. Первое заседание ранее было намечено на 18 декабря прошлого года, но за несколько дней до этой даты суд объявил о переносе.

Абдесалама судят за участие в перестрелке с правоохранительными органами при попытке задержания в 2016 году. На заседания его будут привозить на полицейском вертолете из Франции. Также, по данным пресс-службы суда, в здании Дворца правосудия и вокруг него вводятся "чрезвычайные меры безопасности". Для того, чтобы за процессом смогли следить журналисты, в зале заседания установят две камеры, передает ТАСС.

Напомним, серия терактов произошла в Париже и пригороде 13 ноября 2015 года. В результате погибли 130 человек, более 350 пострадали. Абдеслам был одним из семи террористов-смертников, но его пояс либо не сработал, либо он решил не приводить взрывное устройство в действие.

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