2018-02-05T16:24:09+03:00
Происшествия

В Дамаске обстреляли пункты раздачи российской гуманитарной помощи

В результате погибли два человека, еще несколько человек получили ранения
Екатерина БОЛГОВА
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Раздача российской гуманитарной помощи в Сирии. Фото: Антон Новодережкин/ТАССРаздача российской гуманитарной помощи в Сирии. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В центре Дамаска произошел обстрел пунктов раздачи российской гуманитарной помощи. В результате погибли два человека, еще несколько человек получили ранения.

По данным полиции, минометный огонь был открыт по двум пунктам по раздаче груза, привезенного российским духовенством. Одна из бомб разорвалась возле здания Сиро-Яковицкого патриархата, вторая - возле храма Антиохийского патриархата. В христианском квартале были слышны разрывы.

Как сообщает РИА Новости, российская делегация находилась в ста метрах от места обстрела. В настоящий момент россиян вывезли из района атаки, они находятся в безопасности.

Гуманитарный груз доставили в Сирию представители разных конфессий, акция стала уже третьей по счету. В июне и августе 2017 года на север страны в Алеппо, Латакию, Эль-Камышлы и в район Хомса привезли продукты питания и медикаменты.

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