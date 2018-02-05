2018-02-05T16:48:57+03:00
Москва

Мэрия Москвы не будет отменять плату за парковки из-за снегопада

Ранее с такой идеей выступил депутат Госдумы [видео]
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Снег продолжает заваливать Москву.Вторые сутки подряд в столичном регионе идет непрекращающийся снегопадАндрей Минаев, Евгения ГУСЕВА

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Столичные власти не планируют делать парковки бесплатными во время снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе «Администратора московского парковочного пространства» Москвы (АМПП).

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов письменно обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением отменить плату за парковку в столице из-за снегопада. По его мнению, во время непогоды водители могли бы рассчитывать на освобождение от оплаты за не очищенные от снега парковочные места.

«Учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать, делать парковочные места бесплатными не имеет смысла», - заявили в АМПП.

Мэр Сергей Собянин прокомментировал ситуацию в городе:

«На дорогах ситуация сложная, но не катастрофическая, - написал в своем блоге Сергей Собянин. - Дорожные службы обеспечивают проезд транспорта. Работают автобусы, метро, пригородные электрички. Город продолжает жить нормальной жизнью. Конечно, с поправкой на непогоду».

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