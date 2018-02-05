Поклонская предложила способ примирения России и Украины

5 Февр. 2018 2018-02-05T17:44:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший прокурор Крыма и действующий депутат Госдумы Наталья Поклонская сказала, что отношения между Россией и Украиной наладятся, если в незалежной пересажают всех «преступников», захвативших власть. Эти люди, по мнению Поклонской, устроили государственный переворот и «совершают с 2013 года по настоящее время» злодеяния.

«Сегодня на Украине, по сути, люди, которые пришли к власти, захватили власть, организовав государственный переворот … и сегодня занимаются геноцидом украинского народа по языковому признаку и отношению к политике», - говорит депутат Госдумы.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий тоже относится к числу преступников, считает Поклонская, и «непонятно, кто стоит во главе Украины». На вопрос, кого же видит сама депутат в качестве руководителя страны-соседа, Поклонская сказала, что на это должен отвечать украинский народ, у которого такое право отняли, передает Газета.ru.