СМИ: Тыловое управление Пентагона не смогло отчитаться за потраченные $800 млн
Управление по тыловому обеспечению министерства США не смогло отчитаться за израсходованные $800 млн. Об этом свидетельствуют данные аудиторского отчета, составленного для Пентагона компанией Ernst & Young.
Согласно документу, аудиторы выявили ошибки в бухгалтерии на $465 млн, выделенных на проекты для инженерного корпуса Армии США. Также ведомство не предоставило отчет о $384 млн, направленных на текущее строительство объектов. Кроме того, проверка не обнаружила данные об использовании оборудования для компьютерных систем, стоимость которого оценивается еще в $100 млн. Об этом сообщает издание Politico.
Глава тылового управления Даррелл Уильямс хладнокровно воспринял результаты проверки. Он подчеркнул, что вверенное ему подразделение Пентагона является самым крупным и сложным по составу, а потому «чистого» аудиторского заключения на начальном этапе не ожидалось.
«Необходимо использовать выводы аудитора и сосредоточить наши усилия на исправлении ситуации», - добавил Уильямс.