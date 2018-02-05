2018-02-05T19:01:35+03:00
В мире

СМИ: Тыловое управление Пентагона не смогло отчитаться за потраченные $800 млн

Одно из крупнейших подразделений Министерства обороны США не прошло аудиторскую проверку
Денис СУХОВ
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Управление по тыловому обеспечению министерства США не смогло отчитаться за израсходованные $800 млн. Об этом свидетельствуют данные аудиторского отчета, составленного для Пентагона компанией Ernst & Young.

Согласно документу, аудиторы выявили ошибки в бухгалтерии на $465 млн, выделенных на проекты для инженерного корпуса Армии США. Также ведомство не предоставило отчет о $384 млн, направленных на текущее строительство объектов. Кроме того, проверка не обнаружила данные об использовании оборудования для компьютерных систем, стоимость которого оценивается еще в $100 млн. Об этом сообщает издание Politico.

Глава тылового управления Даррелл Уильямс хладнокровно воспринял результаты проверки. Он подчеркнул, что вверенное ему подразделение Пентагона является самым крупным и сложным по составу, а потому «чистого» аудиторского заключения на начальном этапе не ожидалось.

«Необходимо использовать выводы аудитора и сосредоточить наши усилия на исправлении ситуации», - добавил Уильямс.

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