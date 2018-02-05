Президент Мальдив объявил о 15-дневном чрезвычайном положении

5 Февр. 2018 2018-02-05T19:40:53+03:00

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В понедельник, 5 февраля, президент Мальдив Абдулла Ямин официально объявил о введении в республике чрезвычайного положения. Оно продлится как минимум 15 дней. Об этом сообщила в эфире государственного телеканала помощник президента Азима Шукур.

Чрезвычайное положение расширяет полномочия силовых ведомств по задержанию и аресту граждан. Президент принял такое решение на фоне противодействия с правительством.

Ранее, 1 февраля, Верховный суд Мальдив отменил приговоры 12 оппозиционным депутатам, а также экс-президенту Мохаммеду Нашиду. Ямин направил судьям три письма с просьбой отменить вердикт, но ему отказали. Оправданные политические лидеры вернулись в парламент, и теперь там перевес на стороне оппозиции, передает The Hindu.

Ямин уже второй раз вводит чрезвычайное положение на Мальдивах. Впервые он это сделал в 2015 году, получив известие о готовящемся покушении на него.

Мохаммед Нашид был свергунт в 2012 году. Спустя три года суд признал его виновным в терроризме.