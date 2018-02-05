2018-02-05T20:13:06+03:00
Политика

Путин утвердил списание $240 милллионов долга Киргизии

Всего Россия простила республике почти $500 милллионов
Алексей КАРЕЛИН
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Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол об урегулировании задолженности Киргизской Республики перед РФ по ранее предоставленным кредитам, выданным в 2009 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего сумма долга составляла $488,9 миллионов, в 2013 году Россия простила $188,9 миллионов. После списания в марте 2017 года у Киргизии оставался долг $240 милллионов. Теперь спишут и его.

До 15 марта 2016 года Киргизия платила проценты по долгу и перечислила России $7,98 миллионов. 16 марта 2016 года стороны приняли решение о поэтапном списании долга в течение 10 лет.

В феврале прошлого года глава Киргизии попросил Владимира Путина списать остаток долга единовременно, чтобы улучшить долговые показатели своего государства. Такой протокол подписали в июне. После списания $240 милллионов Киргизия полностью рассчитается с Россией и снизит общий уровень госдолга на 3,8%.

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