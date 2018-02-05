2018-02-05T20:18:08+03:00
Общество

Владимир Путин подписал закон о добровольческой деятельности

Документ устанавливает единый подход к регулированию отношений в сфере волонтерства
Денис СУХОВ
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который определяет и уравнивает понятия «добровольческой» и «волонтерской» деятельности, а также устанавливает единый подход к регулированию отношений в этой сфере.

В частности, документ прописывает возможность заключения с волонтерами гражданско-правовых актов, в которых перечислены права и обязанности организаторов и участников добровольческой деятельности.

Также такие договора могут предусматривать возмещение расходов волонтера на питание, приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, уплату взносов на страхование жизни или здоровья добровольца.

Кроме того, закон наделяет органы исполнительной власти и самоуправления субъектов Федерации необходимым функционалом для оргнизации и развития добровольческой деятельности.

Данная инициатива была разработана по поручению главы государства, которое он дал по итогам встречи с представителями социально-ориентированных и благотворительных организаций в июле прошлого года.

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