Медведев снял с должности замглавы Минсельхоза Кузина
Глава российского правительства Дмитрий Медведев освободил Игоря Кузина от должности заместителя министра сельского хозяйства России.
Об этом говорится в распоряжении премьер-министра от 5 февраля 2018 года, опубликованном пресс-службой кабмина.
«Освободить Кузина Игоря Робертовича от должности заместителя министра сельского хозяйства России по его просьбе», - гласит документ.
СПРАВКА «КП»
Игорь Кузин родился 20 июля 1966 года в городе Александровск Сахалинской области, закончил Воронежский государственный университет по специальности «экономика труда».
Заместителем главы Минсельхоза был назначен в августе 2016 года. До этого он пять лет – с января 2011 года по август 2016-го – возглавлял Департамент бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса министерства финансов России.