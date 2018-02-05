2018-02-05T23:59:57+03:00
Политика

Медведев снял с должности замглавы Минсельхоза Кузина

В распоряжении главы кабмина говорится, что замминистра освобожден от должности по его просьбе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев освободил Игоря Кузина от должности заместителя министра сельского хозяйства России.

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра от 5 февраля 2018 года, опубликованном пресс-службой кабмина.

«Освободить Кузина Игоря Робертовича от должности заместителя министра сельского хозяйства России по его просьбе», - гласит документ.

СПРАВКА «КП»

Игорь Кузин родился 20 июля 1966 года в городе Александровск Сахалинской области, закончил Воронежский государственный университет по специальности «экономика труда».

Заместителем главы Минсельхоза был назначен в августе 2016 года. До этого он пять лет – с января 2011 года по август 2016-го – возглавлял Департамент бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса министерства финансов России.

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