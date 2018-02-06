Депутат Умаханов: Васильев правильно сделал, отправив в отставку правительство Дагестана

6 Февр. 2018 2018-02-06T01:37:37+03:00

Этот шаг говорит о профессионализме врио главы региона, считает парламентарий [видео]

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Василев правильно поступил, отправив в отставку правительство республики, считает депутат Умахан Умаханов, который представляет регион в Госдуме.

«Я считаю, что Владимир Абдуалиевич правильно сделал, что отправил в отставку правительство. И что говорит о профессионализме Васильева, он за короткое время вник во все», - сказал парламентарий.

Он добавил, что «и сегодняшние аресты тоже об этом говорят».

«Я думаю, они и дальше будут продолжаться», - приводит слова Умаханова РИА Новости.

Задержание членов правительства Республики Дагестан.Следователями СК России расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона. В ходе следствия установлена причастность к совершению хищения временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, врио заместителей председателя республиканского правительства Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц. При проведении следственных мероприятий следователями СКР во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обыски. В ходе обысков у Абдусамада Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы. В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

Напомним, врио главы Дагестана отправил в отставку региональный кабмин и назначил временного председателя правительства республики после череды задержаний высокопоставленных чиновников, в том числе врио премьер-министра Абдусамада Гамидова, его заместителей и бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова.

До новых распоряжений выполнять обязанности премьера республики будет Анатолий Карибов.