2018-02-06T19:25:36+03:00
В мире

Город в Техасе атаковали полчища чёрных птиц

Очевидцам это напомнило фильм Хичкока [видео]
Вера КОН
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Жители Техаса сняли на видео нашествие тысяч черных птиц .

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Водитель из штата Техас (США) запечатлел на видео нашествие тысяч чёрных птиц. Ролик был снят на одном из перекрёстков в городе Мескит в минувшее воскресенье, 4 февраля.

Как отмечают американские СМИ, подобные сцены в Меските можно наблюдать практически каждый год. И несмотря на то, что картина выглядит устрашающей, опасности для людей она не представляет. Птицы традиционно прибывают в Мескит на зимовку. Но почему они облюбовали именно этот перекрёсток города - никому непонятно.

Издание The Sun сравнило ролик из Мескита с фильмом ужасов Альфреда Хичкока - «Птицы». Кинолента 1963-го года рассказывает о нашествии птиц на обычный американский город. За визуальные эффекты эта картина была выдвинута на премию «Оскар».

Но более практичных зрителей ролика занимает другой вопрос - как водителям отмывать машины после птичьей атаки?

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