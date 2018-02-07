На Украине хотят заменить воинский ответ на приветствие старшего по званию «Слава Украине»

7 Февр. 2018 2018-02-07T00:39:36+03:00

В Киеве предлагают военнослужащим в строю и вне его отвечать «Героям слава!»

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Украинские военные, возможно, скоро перестанут желать своим командирам здоровья: в Киеве считают, что на приветствие старшего по званию «Слава Украине!» солдаты должны дружно отвечать «Героям слава!»

Законопроект кабинета министров Украины, в котором предлагается изменить традиционное воинское приветствие, зарегистрирован на сайте Верховной Рады. Инициатором указан премьер Владимир Гройсман.

«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают — «Героям слава». Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова «Слава Украине» военнослужащие отвечают — «Героям слава», — говорится в опубликованном тексте документа.

Как отмечается, такое же приветствие будет использоваться при вручении военному подразделению боевого знамени.