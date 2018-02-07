Собчак не видит в НАТО угрозы для России

7 Февр. 2018 2018-02-07T05:52:43+03:00

Телеведущая и кандидат в президенты считает, что нашей стране надо бы стать частью системы Альянса и объединиться с ЕС

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Телеведущая Ксения Собчак, претендующая на пост главы российского государства, не считает НАТО угрозой для России.

«Я не вижу в НАТО угрозу для нас. Более того, хорошо бы было иметь намерение и делать все возможное, чтобы стать частью системы НАТО, объединиться с НАТО. Это верная цель для России, равно как и объединяться с ЕС, поскольку мы являемся частью этой европейской системы», - заявила кандидат в президенты, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Она отметила, что у нашей страны, Соединенных Штатов и Европы «много общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся».

«Это и терроризм, и миграционный вопрос, и многое другое. И мы должны вместе работать над этими проблемами», - уточнила Собчак.

Когда ее спросили, почему она приехала в Штаты в разгар предвыборной кампании на Родине, Ксения Собчак заявила, что «не работает на Америку», действует «во благо своей страны».

«Однако Америка для меня не враг, и я сейчас здесь для того, чтобы продемонстрировать, что есть люди, которые готовы говорить, обсуждать наши проблемы и решать их», - приводит ее слова ТАСС.

Ранее в интервью американскому телеканалу CNN «светская львица» заявляла, что в ухудшении отношений с Западом виновата Москва, и сама она поддерживает антиросийские санкции.

Напомним, 18 октября Ксения Собчак объявила о своих планах баллотироваться в президенты и призвала голосовать за нее тех, кто «против всех».

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