Трамп хочет проводить в Вашингтоне военные парады, как в Париже

7 Февр. 2018 2018-02-07T07:11:26+03:00

Президент США Дональд Трамп был впечатлен парадом в Париже на День взятия Бастилии и хочет организовать нечто подобное в Вашингтоне Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп, впечатленный военным парадом в Париже в честь Дня взятия Бастилии, решил проводить такие же парады в Вашингтоне 4 июля, в День независимости США. Он поручил Пентагону изучить и оценить этот вопрос.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на президентскую администрацию, отмечая, что главная цель – продемонстрировать мощь Вооруженных сил Соединённых Штатов. Представитель Минобороны США Чарли Саммерс заявил, что военное ведомство уже готовится, «рассматривает варианты».

«Президент Трамп очень поддерживает замечательных военнослужащих Америки, которые рискуют своей жизнью, чтобы наша страна была в безопасности. Он поручил министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность», - цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

Напомним, Дональд Трамп летал с двухдневным визитом в Париж прошлым летом по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона, причем поездка президента США была спланирована так, чтобы он смог посмотреть парад.