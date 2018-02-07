Япония выразила протест России из-за военных учений на южных Курилах

7 Февр. 2018 2018-02-07T07:59:43+03:00

Однако маневры не повлияли на планы японского премьер-министра посетить РФ в мае

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно, выступая на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента, сообщил, что его страна выразила протест России из-за учений по противодействию незаконным вооруженным формированиям, начавшихся на южных Курилах. Дело в том, что в Токио до сих пор считают четыре острова южной части Курильского архипелага «своими северными территориями».

Власти Страны восходящего солнца уверены, что маневры «приведут к усилению военного присутствия России» на островов, которую японцы называют Хабомаи. «Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов, мы заявили протест», - приводит слова главы японского МИД Kyodo.

Между тем, как подчеркнул Коно, учения не повлияют на планы премьер-министра островного государства Синдзо Абэ посетить Россию в мае.

Напомним, российские учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям начались на Курильских островах в минувший вторник, 6 февраля. В них принимают участие две тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). Кроме того, в маневрах задействовано около 500 единиц техники.