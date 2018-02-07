2018-02-07T10:13:51+03:00
Наука

Космонавт Антон Шкаплеров выложил «космоселфи» в Instagram

И призвал пользователей соцсетей делиться впечатлениями от рекордной «космической прогулки»
Дарья ИВАШКИНА
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"Космоселфи". Фото: Роскосмос"Космоселфи". Фото: Роскосмос
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Роскосмос опубликовал фотографии рекордного космического выхода Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова. Речь идет о первом в 2018 году выходе в открытый космос по российской программе, который состоялся 3 февраля: тогда наши космонавты проработали за пределами Международной космической станции (МКС) 8 часов 12 минут, что на пять минут больше, чем их коллеги Олег Котов и Сергей Рязанский в декабря 2013 года.

Кроме того, Шкаплеров также выложил фото, которое он назвал «космоселфи». При этом он призвал пользователей социальных сетей, которые следили за «космической прогулкой» в прямом эфире, делиться впечатлениями. «Ловите селфи с "космической прогулки" длительностью 8 часов 12 минут или коротко - космоселфи. Кто следил за нашим с Сашей Мисуркиным рекордным выходом в открытый космос в прямом эфире? Делитесь впечатлениями», – написал Антон Шкаплеров в своем Instagram.

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Первые фотографии рекордного выхода в открытый космос Антона Шкаплерова и Александра Мисуркина. Ловите #селфи с "космической прогулки" длительностью 8 часов 12 минут или коротко - #космоселфи.
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Напомним, 3 февраля россияне пробыли в космосе 8 часов и 12 минут, вместо запланированных 6 часов и 40 минут. Дело в том, что у них возникли трудности с демонтажем старого приемника, который работал в космосе 17 лет.

Кстати, за этой «космической прогулкой» в прямом эфире наблюдали более миллиона пользователей соцсетей.

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