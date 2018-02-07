2018-02-07T12:48:44+03:00
Политика

Голодец: большинство оставшихся в РФ трудовых мигрантов в 2017 году приехали из Украины

При этом вице-премьер призвала создавать привлекательные условия труда для российских специалистов
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-премьер Ольга ГолодецВице-премьер Ольга ГолодецФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-премьер Ольга Голодец, выступая в среду, 7 февраля, на Неделе российского бизнеса, рассказала о трудовых мигрантах, которые остались в России по итогам 2017 года. По ее словам, большинство из них прибыли в нашу страну из Украины.

«На сегодняшний день миграционный поток в нашу пользу, то есть у нас миграционный поток по прошлому году составляет плюс 50 тысяч человек, и это связано не с только экономическими, но и с целым рядом политических тем. И большую часть в этом миграционном потоке продолжают составлять мигранты украинского происхождения», - цитирует заместителя председателя российского правительства ТАСС.

Между тем Голодец призвала создавать привлекательные условия труда для граждан РФ. По ее мнению, наша страна должна вступить в «серьезную борьбу» за российских специалистов.

Напомним, ранее сайт kp.ru выяснил, что в 2017 году граждане незалежной выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию. Причем в начале января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что трудовые мигранты из его страны «спасают конкурентоспособность польской экономики».

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