2018-02-07T12:50:54+03:00
Общество

Редкая природная аномалия «белая смерть» убивает туристов

Загадочный туман был зафиксирован в Венгрии возле Пилиша
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Редкая природная аномалия, которая получила название «белая смерть», зафиксирована в Венгрии. Это явление представляет собой зимний туман, которые приносит с собой аномальное колебание температур — от плюсовой отметки до критического минуса.

Опасность заключается в том, что переход от теплой погоды к нестерпимой зимней стуже происходит всего за несколько минут. От резких перепадов в регионе гибнут не только растения и животные, но и люди, которые в этот момент оказались вдалеке от жилья.

Жертвами «белой смерти» стали туристы, сделавшие остановку возле Пилиша. По словам очевидцев, которым удалось выжить, внезапно они почувствовали странную тревогу в душе, пронизывающий холод и какой-то сверхъестественный ужас. И хотя опустившийся на лес туман — очень красивое явление, инстинкт самосохранения все же подтолкнул их бежать в укрытие, передает сайт argumenti.ru.

Примечательно, что эксперты до сих пор не могут объяснить природу явления и предсказать его появление, пишет сетевое издание m24.ru.

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