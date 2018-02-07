2018-02-07T13:52:57+03:00
Политика

Москва и Минск могут создать спецкомиссию по правам человека

Посол России отметил, что такой орган должен уже существовать по договору о формировании Союзного государства
Алексей КАРЕЛИН
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В Белоруссии в санаториях несправедливо завышают тарифы для россиян, считает посол РФ Александр Суриков.В Белоруссии в санаториях несправедливо завышают тарифы для россиян, считает посол РФ Александр Суриков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва и Минск должны были создать специальную комиссию по мониторингу в сфере прав человека, однако такого органа все еще нет. Его формирование оговаривалось при подписании договора о создании Союзного государства. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Александр Суриков.

«Комиссия по правам человека должна была быть создана, согласно договору о создании Союзного государства… Но она не создана», - сказал журналистам Суриков.

Спецкомиссии могли бы создать при постоянном комитете Союзного государства или при его Парламентском собрании, заявил Суриков. Такой орган должен отслеживать случаи нарушения прав граждан обоих государств и способствовать их устранению.

Дипломат отдельно заметил, что нет правовых документов, которые бы разрешали белорусским учреждениям здравоохранения завышать для для граждан России тарифы на услуги. «Нет документов, что россияне, отдыхающие в белорусских санаториях, должны платить больше, чем белорусы, а на деле это происходит и вызывает обиды», - заметил посол РФ.

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