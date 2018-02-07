Песков: лидеры России, Ирана и Турции не исключают возможную встречу

7 Февр. 2018 2018-02-07T13:53:44+03:00

Конкретных договоренностей по данному вопросу пока нет, однако они могут быть достигнуты при необходимости

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Лидеры России, Турции и Ирана - Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани - могут встретиться при возникновении такой необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лидеры не исключают возможности при необходимости проведения такой встречи, однако сейчас конкретных договоренностей пока еще нет", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что сейчас главы государств находятся в постоянном и регулярном контакте в рамках обсуждения ситуации в Сирии.

Между тем, ранее во вторник Роухани заявил, что Путин сам предложил провести трехстороннюю встречу в самое ближайшее время, чтобы затронуть ряд региональных вопросов. По словам президента Ирана, такую инициативу его российский коллега высказал в ходе телефонного разговора, который состоялся 6 февраля.