2018-02-07T13:53:44+03:00
Политика

Песков: лидеры России, Ирана и Турции не исключают возможную встречу

Конкретных договоренностей по данному вопросу пока нет, однако они могут быть достигнуты при необходимости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
Изменить размер текста:

Лидеры России, Турции и Ирана - Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани - могут встретиться при возникновении такой необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лидеры не исключают возможности при необходимости проведения такой встречи, однако сейчас конкретных договоренностей пока еще нет", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что сейчас главы государств находятся в постоянном и регулярном контакте в рамках обсуждения ситуации в Сирии.

Между тем, ранее во вторник Роухани заявил, что Путин сам предложил провести трехстороннюю встречу в самое ближайшее время, чтобы затронуть ряд региональных вопросов. По словам президента Ирана, такую инициативу его российский коллега высказал в ходе телефонного разговора, который состоялся 6 февраля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В список бизнесменов, желающих вернуться в РФ, вошли 16 человек
Джиму Керри предложили перейти из Facebook в российских соцсетях
Явлинский, Титов и Бабурин стали кандидатами в президенты России
Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине ФРГ
На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»
Москва и Минск могут создать спецкомиссию по правам человека
Кремль получил список предпринимателей, желающих вернуться в Россию
Путин: несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев, РФ остается лидером мирового спорта
На Филиппинах таможня отправила под бульдозер иномарки на 1,2 миллиона долларов
Ведущего программы «Решала» избили в Москве
Трамп поручил ведомствам создать в США центр по проверке иммигрантов
Пучков: авиапарк МЧС за пять лет обновлен на треть
Редкая природная аномалия «белая смерть» убивает туристов
Голодец: большинство оставшихся в РФ трудовых мигрантов в 2017 году приехали из Украины
Ученые: озоновый слой над Россией продолжает уменьшаться
Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за подготовку теракта
Шувалов пожелал финалистам конкурса «Лидеры России» стать «новыми Илонами Масками»
Эрдоган: Трамп обманул Турцию в вопросе сирийского Манбиджа
Дмитрий Песков: Путин может проголосовать в Севастополе
Израильская авиация атаковала военный объект в пригороде Дамаска