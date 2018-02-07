2018-02-07T14:13:57+03:00
В мире

Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине ФРГ

По данным СМИ, на этой должности лидер СДПГ сменит своего однопартийца Зигмара Габриэля
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин ШульцЛидер Социал-демократической партии Германии Мартин ШульцФото: REUTERS
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В будущем правительстве ФРГ под руководством Ангелы Меркель лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц станет министром иностранных дел.

Как написала газета Bild со ссылкой на свои источники, на это должности Шульц сменит своего однопартийца Зигмара Габриэля. Напомним, с 2012 по 2017 годы Шульц возглавлял Европарламент.

Как сообщал сайт kp.ru, после выборов в Бундестаг в сентябре прошлого года, Шульц заявил, что не станет министром в правительстве Меркель, так как выборы для его партии закончились поражением.

Также, по данным немецких СМИ, в новом кабмине Германии министром финансов может стать бургомистр Гамбурга, социал-демократ Олаф Шольц, министром внутренних дел - глава баварских консерваторов Хорст Зеехофер. Отмечается, что министерство обороны останется за Христианско-демократическим союзом, а министерство экономики перейдет от СДПГ к консерваторам.

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