В Китае "умные" очки помогают полиции ловить вероятных преступников

7 Февр. 2018 2018-02-07T16:42:49+03:00

В преддверии китайского Нового года меры безопасности на вокзалах страны были значительно усилены Фото: REUTERS

Так, менее чем за неделю правоохранителям провинции Хэнань удалось задержать более 30 человек

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Полицейские китайской провинции Хэнань взяли на вооружение новый тип "умных" очков, которые помогают им в распознавании вероятных преступников среди прохожих. Менее чем за неделю правоохранители задержали уже более 30 человек.

Так, семеро из них были арестованы по подозрению в причастности к похищению и бегстве с места аварии. Та же участь постигла еще 26 человек, использовавших поддельные документы.

Как пояснил представитель местного подразделения Департамента общественной безопасности Чжанг Сяолэй, новая технология позволяет считывать поступающие на очки изображения и сравнивать их с фотографиями, которые содержатся в базе данных разыскиваемых лиц. И если ранее для такой процедуры требовалось несколько снимков лица подозреваемого с разных ракурсов, то теперь достаточно одного.

По данным газеты Global Times, правоохранители в "умных" очках патрулируют железнодорожный вокзал Чжэнчжоу с прошлого четверга. Ежедневно мимо них проходят около 60 тысяч человек, однако в канун китайского Нового года пассажиропоток значительно увеличится.