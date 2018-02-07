Почта России перехватила посылку с оружием внутри

7 Февр. 2018 2018-02-07T17:07:37+03:00

Процессуальное решение по данной ситуации будут принимать в правоохранительных органах Фото: "Почта России".

Данные об отправителе и получателе винтовки и автомата были переданы правоохранителям

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Московское отделение Почты России перехватило посылку, в которой находилось оружие. Инцидент произошел днем в среду, 7 февраля, во время очередного досмотра отправлений с помощью специализированного оборудования в месте сортировки и обработки.

"Специалисты службы безопасности Почты России выявили в одном из почтовых отправлений 2 единицы охолощенного огнестрельного оружия: винтовку и автомат Калашникова", - говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что посылка была отправлена из Москвы, а окончательный пункт назначения значился в Забайкальском крае.

В результате все имеющиеся данные об адресанте и получателе были переданы сотрудникам правоохранительных органов. Именно они будут принимать процессуальное решение по данной ситуации.

Между тем, в компании подчеркнули, что инцидент никак не сказался на работе почтовой службы.