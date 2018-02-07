Бывшая военнослужащая раскрыла секрет тонкой талии

7 Февр. 2018 2018-02-07T18:10:48+03:00

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Жительница Сан-Диего Дианна Ринго рассказала, как ей удается поддерживать стройную фигуру после трех родов. Обхват талии 39-летней американки равен 46 сантиметрам. По словам Ринго, такого результата ей удалось добиться с помощью корсета. Американка носит корсет 23 часа в сутки и снимает его только в душе и на тренировках.

Дианна Ринго служила коком в военном флоте,а сейчас воспитывает трех детей. После последних родов ее талия была около 74 сантиметров. Ринго начала заниматься фитнесом и носить корсет. Супруг опасался, что Дианна навредит себе, но врач не увидел в ношении корсета ничего опасного. Теперь Дианна весит 54 килограммов при росте 158 сантиметров, рассказывают Дни.ру.

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