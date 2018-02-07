В московском метро восстановлена после сбоя работа автоматов по продаже билетов

7 Февр. 2018 2018-02-07T18:23:22+03:00

Ранее в среду кассы столичной подземки работали в усиленном режиме из-за того, что некоторые автоматы не функционировали

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В среду, 7 февраля, в московском метро восстановили после сбоя работу автоматов по продаже билетов и пополнению карт "Тройка".

"Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена", - сообщили в пресс-службе метрополитена, передает "Интерфакс".

Ранее в среду сайт kp.ru сообщал, что в московском метро не работают некоторые автоматы по продаже билетов и пополнения карт "Тройка". Все эти сервисы были доступны в кассах подземки, для этого они функционировали в усиленном режиме, для пассажиров работали все окна. На самых загруженных станциях были введены мобильные экспресс-кассы.

В Twitter метрополитена отмечается, что будет проведена работа для того, чтобы подобное не повторилось в будущем.

«Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего. Специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер, которые позволили бы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем», - говорится в сообщении.