В московском метро восстановлена после сбоя работа автоматов по продаже билетов
В среду, 7 февраля, в московском метро восстановили после сбоя работу автоматов по продаже билетов и пополнению карт "Тройка".
"Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена", - сообщили в пресс-службе метрополитена, передает "Интерфакс".
Ранее в среду сайт kp.ru сообщал, что в московском метро не работают некоторые автоматы по продаже билетов и пополнения карт "Тройка". Все эти сервисы были доступны в кассах подземки, для этого они функционировали в усиленном режиме, для пассажиров работали все окна. На самых загруженных станциях были введены мобильные экспресс-кассы.
В Twitter метрополитена отмечается, что будет проведена работа для того, чтобы подобное не повторилось в будущем.
«Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего. Специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер, которые позволили бы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем», - говорится в сообщении.