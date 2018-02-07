Македония готова переименоваться ради вступления в ЕС

7 Февр. 2018 2018-02-07T18:28:55+03:00

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Македония готова сменить свое официальное название, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с Грецией. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

Две страны ведут длительный спор о названии Макидонии. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония. Афины считают, что их соседи незаконно присвоили себе название одной из исторических провинций на севере страны. В связи с этим Греция блокирует все переговоры о вступлении Македонии в Евросоюз.

«Чтобы переговоры достигли успеха, мы готовы к географическому уточнению в названии», - цитирует Заева сайт «Утро.ру».

Отмечается, что дипломаты обеих стран видят в качестве приемлемых названия Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.

Помимо этого отмечается, что будет переименован аэропорт Македонии. Он может получить название «Международный аэропорт Скопье».