2018-02-07T18:28:55+03:00
В мире

Македония готова переименоваться ради вступления в ЕС

Премьер-министр страны рассказал о готовности к радикальным переменам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Македония готова сменить свое официальное название, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с Грецией. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

Две страны ведут длительный спор о названии Макидонии. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония. Афины считают, что их соседи незаконно присвоили себе название одной из исторических провинций на севере страны. В связи с этим Греция блокирует все переговоры о вступлении Македонии в Евросоюз.

«Чтобы переговоры достигли успеха, мы готовы к географическому уточнению в названии», - цитирует Заева сайт «Утро.ру».

Отмечается, что дипломаты обеих стран видят в качестве приемлемых названия Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.

Помимо этого отмечается, что будет переименован аэропорт Македонии. Он может получить название «Международный аэропорт Скопье».

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