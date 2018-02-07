Македония готова переименоваться ради вступления в ЕС
Македония готова сменить свое официальное название, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с Грецией. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
Две страны ведут длительный спор о названии Макидонии. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония. Афины считают, что их соседи незаконно присвоили себе название одной из исторических провинций на севере страны. В связи с этим Греция блокирует все переговоры о вступлении Македонии в Евросоюз.
«Чтобы переговоры достигли успеха, мы готовы к географическому уточнению в названии», - цитирует Заева сайт «Утро.ру».
Отмечается, что дипломаты обеих стран видят в качестве приемлемых названия Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.
Помимо этого отмечается, что будет переименован аэропорт Македонии. Он может получить название «Международный аэропорт Скопье».