Европейский суд отказал Лубутену в эксклюзивного права на красные подошвы

7 Февр. 2018 2018-02-07T20:29:49+03:00

По мнению генерального адвоката суда Масьежа Спунара, такая обувь не может считаться зарегистрированной маркой

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Европейский суд юстиции в Люксембурге отказал французскому дому обуви Christian Louboutin в эксклюзивном праве на ярко-красные подошвы туфель на высоком каблуке.

Ранее модельер подал иск против голландской компании, выпускавшей женские туфли похожих моделей.

Как заявил генеральный адвокат Европейского суда Масьеж Спунар, такая обувь не может считаться зарегистрированной маркой, поэтому не подлежит защите. Теперь заключение суда могут учитывать европейские трибуналы при рассмотрении практически любого дела.

За мнением Европейского суда юстиции в Люксембурге обратился трибунал в Гааге, рассматривающий Christian Louboutin к голландской компании Van Haren. По мнению французского кутюрье, он имеет эксклюзивное право на красные подошвы. Голландцы заявляют, что это не соответствует европейскому законодательству. Решение суда в Гааге должно быть вынесено в ближайшие месяцы, передает ТАСС.

Кристиан Лубутен создал свои знаменитые туфли с красной подошвой, когда однажды во время показа увидел в руках у одной из своих сотрудниц красный лак для ногтей,которым он решил покрасить подошву.