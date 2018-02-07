2018-02-07T21:16:18+03:00
В мире

Хакеры Fancy Bear украли личные данные сотрудников американского ВПК

По данным СМИ, кибератака затронула служащих Lockheed Martin, Boeing, Airbus, General Atomics
Екатерина БОЛГОВА
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Хакеры похитили личные данные сотрудников американской оборонной сферыХакеры похитили личные данные сотрудников американской оборонной сферыФото: REUTERS
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С мая 2015 года по март 2016 года хакеры из группы Fancy Bear, якобы связанной с Россией, украли личные данные у сотрудников американских ведомств и компаний, работающих в военно-промышленном комплексе.

Об этом сообщило агентство AР со ссылкой на компанию в области кибербезопасности Secureworks, которая передала данные о 19 тысячах попыток похитить пароли личной электронной почты работников компаний Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus. Эти люди могут иметь доступ к технологическим секретам США. На основании этих сведений агентство сделало вывод, что хакеры хотели получить доступ к секретной информации о разработке беспилотных летательных аппаратов, создании орбитального самолета, а также об "облачных" сервисах хранения данных.

По данным Secureworks, за этими кибератакми стоит группа хакеров под названием Iron Twilight. Но в AP считают, что под этим названием скрывается группа Fancy Bear, которую ранее обвиняли в работе на российские спецслужбы.

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