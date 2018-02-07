2018-02-07T22:06:35+03:00
Политика

В интернете появилась информация о террористе, обстрелявшем российский Су-25

Сирийская группировка «Джейш Идлиб Хур» утверждает, что это сделал боевик с позывным Кастро
Екатерина БОЛГОВА
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Фрагменты российского самолета Су-25, сбитого в СирииФрагменты российского самолета Су-25, сбитого в СирииФото: REUTERS
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В среду, 7 февраля, в интернете появилась информация о террористе, сбившем российский самолет Су-25 в Сирии. В сирийской группировке «Джейш Идлиб Хур» заявили, что это сделал боевик с позывным Кастро.

Как сообщил Telegram-канал, который следит за деятельностью террористов, организация Northern Syria Observer (называет себя союзом независимых сирийских журналистов) разместила интервью с представителем группировки. Махмуд Хадж Исмаил рассказал, что российский штурмовик обстрелял именно он. Причем, как он утвреждает, самолет был сбит не из ПЗРК, а из советской зенитной установки ЗУ-23-2.

Также отмечается, что группировка «Джейш Идлиб Хур» ранее сбила еще четыре воздушных судна, среди которых был один вертолет и самолет Ил.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 3 февраля российский самолет Су-25 был сбит боевиками в Сирии при облете зона деэскалации Идлиб. Летчик Роман Филипов смог катапультироваться, а а на земле вступил в неравный бой с боевиками и подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Ему присвоено звание Героя России посмертно.

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