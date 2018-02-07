Последние переговоры Романа Филипова с пилотом второго Су-25: «В меня попали! Хорошо попали! Тяну на юг...»

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:41:26+03:00

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В тот день в провинции Идлиб работали два российских штурмовика. Роман Филипов был ведущим, его сослуживец - ведомый. Задача рутинная, но боевая - облет зоны деэсклации «Идлиб». Это - территория ответственности Турции, но существует совместная российско-турецкая комиссия по вопросам нарушений режима прекращения боевых действий. И происходят эти нарушения чаще всего в районах, подконтрольных боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Именно там и совершала разведывательный полет пара «Грачей» ВКС России.

Газета «Красная звезда» опубликовала интервью с летчиком ведомого самолета. По его словам, в последних переговорах он сообщил Филипову об атаке. И голос у того не дрогнул. Вот детали радиообмена:

(Р.Ф - Роман Филипов, В - ведомый)

(В) – По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!

(Р.Ф.) – Да, вижу!

– В меня попали…

– Хорошо попали…

– Пожар правого…

– Тяну на юг…

– И левый становится…

И секунд через двадцать:

(Р.Ф)– Вызывай ПСО… (поисково-спасательный отряд - Ред.)

К зданию Министерства обороны в Москве неравнодушные несут цветы в память о лётчике Романе Филиппове, героически погибшем в СирииФото: Евгения ГУСЕВА

Последним приказом Романа Филипова для своего сослуживца были слова «уходи в облака». Но ведомый впервые ослушался своего командира.

– Конечно, я не ушёл. Бросить командира – последнее дело, - рассказал он корреспонденту «Красной звезды». - Когда ПЗРК сработал по его машине, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. В то же время продолжал передавать на КП (командный пункт - Ред.) координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя – нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома…

Похороны героически погибшего майора Романа Филипова состоятся в четверг в Воронеже. Фото: Красная звезда

Это интервью опровергает доморощенных расследователей, утверждавших, что российские самолеты выполняли не разведывательный полет, а бомбили больницы, школы, детские садики и кружки по вышиванию макраме. Они пошли на поводу у террористического канала, смонтировавшего сюжет о «русских варварах». В нем сначала самолет обстреливает «женщин и стариков с детьми», потом показаны разрушения на земле, а затем - «защитники униженных и оскорбленных» пуляют по «агрессору» из ПЗРК.

Все хорошо, только стрелял ведомый, а не Филипов. И стрелял по боевикам, чтобы защитить своего командира. Понимая, что находится в зоне действия ПЗРК. И пытался это делать до конца, пока не пришлось уходить на Хмеймим с аварийным запасом топлива. И это ведь тоже подвиг.

PS Похороны героически погибшего майора Романа Филипова состоятся в четверг в Воронеже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638112" frameborder="0"></iframe> Последние слова сбитого российского пилота: «Это вам за пацанов».Русские не сдаются - эта аксиома введена у нас на генном уровне. Чтобы не попасть в плен к сирийским террористам, наш пилот подорвал себя гранатой

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