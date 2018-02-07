Немецкий депутат рекомендовал послу Украины в ФРГ поучиться дипломатии

7 Февр. 2018 2018-02-07T22:53:44+03:00

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Депутат парламента земли Северный Рейн – Вестфалия Хельмут Цайфельд посоветовал поучиться дипломатии украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику.

Ранее в среду, 7 февраля, представитель Незалежной заявил, что во время встречи с депутатами ФРГ «вправил мозги» лидерам партии «Альтернатива для Германии», побывавшим с визитом в Крыму 3 февраля.

Немецкий депутат назвал недопустимым заявление посла в отношении парламентариев Германии.

«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев, и прежде всего в Германии», — сказал Цайфельд, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Киеве возбудили уголовное дело в отношении немецких депутатов, побывавших в Крыму в начале февраля.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Киев не признает итоги референдума, продолжая считать Крым своей территорией.