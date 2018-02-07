Россиянина в США обвинили в сговоре для интернет-мошенничества

7 Февр. 2018 2018-02-07T23:34:06+03:00

Всего фигурантами по делу о присвоении не менее $530 млн проходят 36 человек

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В США обвинения в кибермошенничестве выдвинуты против россиянина Андрея Новака. Как сообщает в среду Министерство юстиции США, всего в преступной группе состояли 36 человек.

Американские правоохранители задержали 13 подозреваемых по этому делу. Остальным обвинения были предъявлены заочно. Следствие полагает, что все они были участниками организации, которая с 2010 года через интернет присваивала имущество, продавала личные данные, взламывала дебетовые и кредитные банковские карты, крала пароли и и другие персональные банковские и финансовые сведения, а также распространяла вредоносные программы в сети, передает ТАСС.

В министерстве сообщили, что ущерб от действий этой группы составил не менее 530 млн долларов. Какую роль играл россиянин в этой схеме и где он сейчас находится, в заявлении не уточняется. Минюст отмечает, что организатором группы является гражданин Украины. Среди 13 арестованных граждане Великобритании, Австралии, США, Франции, Италии и Сербии.