2018-02-07T23:46:00+03:00
Звезды

Арнольд Шварценеггер сыграет в сериале-вестерне

Премьера шоу Outrider состоится в онлайн-сервисе Amazon
Екатерина БОЛГОВА
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Американский актер Арнольд ШварценеггерАмериканский актер Арнольд ШварценеггерФото: REUTERS
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Американские СМИ сообщили, что голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер примет участие в сериале-вестерне. Новое шоу называется Outrider, его премьера состоится в онлайн-сервисе Amazon. Действие будет разворачиваться в начале 19 века резервации коренных народов Америки в Оклахоме.

Отмечается, что Шварценеггер сыграет жестокого маршала, который поможет представителю шерифа в поимке знаменитого бандита, передает Variety.

Название сериала можно перевести на русский язык как «Верховой», «Сопровождающий экипаж».

Для легендарного актера это будет первый опыт съемок в сериале. Ранее он работал на телевидении, но в другом качестве — вел шоу «Ученик знаменитости» на канале NBC. Правда, как сообщал сайт kp.ru, при Шварцнеггере у проекта были очень низкие рейтинги, за что его критиковал другой ведущий этого шоу — нынешний президент США Дональд Трамп. После этого актер предложил политику поменяться местами.

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