В Киеве суд разрешил заочно расследовать дело против Януковича

7 Февр. 2018 2018-02-07T23:53:35+03:00

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На Украине будет проводится специальное заочное расследование в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича. Такое решение приняла в среду судья Печерского суда Киева Светлана Шапутько.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, которая обвиняет Януковича в превышении власти и служебных полномочиях во время протестов в Киеве зимой 2014 года и в организации умышленных убийств на «майдане».

По этому делу также проходит бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Александр Якименко, его первый заместитель Владимир Тоцкий и бывший замначальника - начальник милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петр Федчук.

Напомним, на Украине помимо нескольких обвинений против Януковива, в прошлом году выдвинули еще одно. Ему инкриминируют участие в Конституционном перевороте в 2010 году.