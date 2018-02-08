2018-02-08T00:35:47+03:00
В мире

Трамп назвал переписку агентов ФБР «бомбой»

Из новых документов следует, что Барак Обама хотел получить все данные о расследовании по делу Клинтон
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Попавшая в прессу переписка двух агентов ФБР по делу об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты в бытность госсекретарем, является «бомбой». Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

"Новые сообщения ФБР - это бомба!" - написал он в своем микроблоге в Тwitter.

Твит Дональда Трампа Фото: СОЦСЕТИ

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Американский телеканал Fox News изучил переписку между сотрудниками ФБР Лизой Пейдж и Питером Страком. Из нее следует, что экс-президент США Барак Обама хотел получать подробную информацию о деталях расследования дела Клинтон.

"Президент хочет знать об этом все",- написала Пейдж Страку в сентябре 216 года.

Сотрудница ФБР занималась подготовкой тезисов для бывшего главы ФБР Джеймса Коми к встрече с Обамой. Отметим, что бюро прекратило расследование по этому делу еще в июле 2016 года без предъявления официальных обвинений.

Пейдж и Страк, у которых были романтические отношения, также привлекались к расследованию предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года. В их опубликованной переписке они оскорбляют Трампа и демонстрируют предвзятое отношение.

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