В ФРГ коалиция пришла к договоренности по формированию правительства
В ФРГ коалиция смогла договориться о формировании правительства. Об этом сообщила канцлер страны Ангела Меркель.
"Это были интенсивные переговоры в самом прямом смысле слова, но мы смогли достичь единства, даже если нам или нашим партнерам это было порой непросто", — сказала она.
По словам Меркель, участники коалиционных переговоров подготовили проект коалиционного соглашения разработан, который должен быть утвержден на съездах партий-партнеров. Канцлер считает, что соглашение может стать основанием для хорошего и стабильного правительства, чтобы "сохранить конкурентоспособность экономики и усилить социальную сплоченность".
Как передает РИА Новости, по коалиционному соглашению Меркель в четвертый раз станет канцлером Германии. Ее партия Христианско-демократический союз получит пять министерских портфелей: в Минобороны, Минэкономики и энергетики, Минэкономсотрудничества, Минтранса и МВД.
Социал-демократы выдвинут вице-канцлера и руководителей шести министерств: МИД, Минфина, Минтруда и социальных вопросов, Минюста, Минсемьи, пожилых людей, женщин и молодежи, Минэкологии, охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.