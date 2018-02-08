В ФРГ коалиция пришла к договоренности по формированию правительства

8 Февр. 2018 2018-02-08T01:10:16+03:00

Ангела Меркель в четвертый раз станет канцлером Германии

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В ФРГ коалиция смогла договориться о формировании правительства. Об этом сообщила канцлер страны Ангела Меркель.

"Это были интенсивные переговоры в самом прямом смысле слова, но мы смогли достичь единства, даже если нам или нашим партнерам это было порой непросто", — сказала она.

По словам Меркель, участники коалиционных переговоров подготовили проект коалиционного соглашения разработан, который должен быть утвержден на съездах партий-партнеров. Канцлер считает, что соглашение может стать основанием для хорошего и стабильного правительства, чтобы "сохранить конкурентоспособность экономики и усилить социальную сплоченность".

Как передает РИА Новости, по коалиционному соглашению Меркель в четвертый раз станет канцлером Германии. Ее партия Христианско-демократический союз получит пять министерских портфелей: в Минобороны, Минэкономики и энергетики, Минэкономсотрудничества, Минтранса и МВД.

Социал-демократы выдвинут вице-канцлера и руководителей шести министерств: МИД, Минфина, Минтруда и социальных вопросов, Минюста, Минсемьи, пожилых людей, женщин и молодежи, Минэкологии, охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.