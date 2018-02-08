2018-02-08T07:50:00+03:00
В мире

В Дубае представили свадебный торт в форме невесты за миллион долларов

На руке у шоколадно-кремовой скульптуры красуется настоящий бриллиант [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Торт в форме восточной невесты выполнен в натуральную величинуТорт в форме восточной невесты выполнен в натуральную величинуФото: REUTERS
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Прекрасная невеста в хиджабе и свадебном платье встречает посетителей свадебного салона Bride, который открылся накануне в Дубае в Центре международной торговли. На руке девушки поблескивает кольцо с настоящим бриллиантом.

Торт выглядит очень натуралистично Фото: REUTERS

Торт выглядит очень натуралистичноФото: REUTERS

Эта невеста не только прекрасно но еще и съедобна. Такой необычный свадебный торт создала кондитер-дизайнер Дебби Уингхэм. Фигура восточной невесты в натуральную величину в белом платье и хиджабе сделана из крема и шоколада. На эту скульптуру ушло две тысячи цветов из крема и тысяча марципановых жемчужин.

Платье сладкой невесты украшено кремовыми цветами и марципановыми жемчужинами Фото: REUTERS

Платье сладкой невесты украшено кремовыми цветами и марципановыми жемчужинамиФото: REUTERS

Уингхэм отметила, что бриллиант на руке девушки настоящий, что сразу увеличивает цену этого кондитерского шедевра до одного миллиона долларов, передает CCTV.

Британка Дэбби Уингхэм известна тем, что создает роскошные сладости, в том числе торты стоимостью 14 млн долларов, изготовленные с использованием золота и драгоценных камней.

Бриллиант в обручальном кольце на торте самый настоящий Фото: REUTERS

Бриллиант в обручальном кольце на торте самый настоящийФото: REUTERS

«Комсомольская правда» рассказывала о российском кондитере Ренате Агзамове, который часто делает торты для знаменитостей с их фигурками. Мастер «ваял» Иосифа пригожина, Бари Алибасова. Филиппа Киркорова. А для миллиардера Алишера Усманова Агзамов слделал торт в виде его любимой яхты.

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