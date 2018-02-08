2018-02-08T07:42:34+03:00
Спорт

CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на Олимпиаду-2018

Дела наших атлетов рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека - председатели Канады, Швейцарии и Австралии
Дарья ИВАШКИНА
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CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на Олимпиаду-2018CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на Олимпиаду-2018Фото: REUTERS
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В четверг, 8 февраля, вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начала рассмотрение апелляций 47 россиян - 45 спортсменов и двух тренеров - на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на XXIII зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Так, CAS рассмотрит апелляции 32 наших атлетов, которым не были выданы индивидуальные приглашения для участия в Олимпиаде-2018. В частности, речь идет об исках биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и лыжника Сергея Устюгова.

Кроме того, суд рассмотрит иски 13 российских спортсменов и двух тренеров, которым было отказано в приглашении на соревнования, несмотря на то, что CAS ранее оправдал их - отменил решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую среду, 7 февраля, в Пхенчхане прошло первое заседание по делам российских атлетов. Однако слушания были перенесены на 8 февраля. При этом, как ранее сообщал сайт kp.ru, решение суда ожидается к вечеру четверга.

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