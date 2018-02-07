CAS завершил рассмотрение дел 32 российских спортсменов, не допущенных на Олимпиаду
Спортивный арбитражный суд завершил рассмотрение дел 32 российских спортсменов в среду, 7 февраля. Заседание выездной ad hoc панели (специальной группы) прошло достаточно скоротечно, и, как ожидается, уже завтра оно будет продолжено.
По заявлению представителей CAS, в первый день слушаний были рассмотрены дела 32 российских спортсменов. Они без объяснения причин не были допущены до Олимпиады 2018 года. Как ожидается, уже завтра, 8 февраля, будут заслушаны дела остальных 15 человек, которые были поданы после тех 32.
Арбитры CAS настроены на то, чтобы вынести окончательное решение уже завтра, 8 февраля, к концу дня. С тем, чтобы поставить точку до начала Олимпиады и церемонии Открытия Игр, которые стартуют 9 февраля. В случае выигрыша этих дел российских спортсменов МОК обязан будет без препирательств заявить на Олимпиаду.
Напомним, в список первых 32 спортсменов вошли Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов и еще 29 спортсменов разных видов спорта, которые являются лидерами нашей команды.