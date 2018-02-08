2018-02-08T08:27:21+03:00
В мире

Лидер демократов более восьми часов выступала в конгрессе США

Политик говорила о правах мигрантов с десяти утра до шести часов вечера
Дарья ИВАШКИНА
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Республиканцы и демократы ведут сложные переговоры по бюджету СШАРеспубликанцы и демократы ведут сложные переговоры по бюджету СШАФото: REUTERS
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Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси выступала более восьми часов в американском конгрессе, что стало абсолютным рекордом. Она начала свое выступление около 10 утра, а закончила говорить только после 18 часов. Причем 77-летний политик не делала перерывов, лишь периодически она прерывала свою речь о правах мигрантов, чтобы сделать глоток воды.

Таким образом женщина хотела добиться от спикера Пола Райана гарантий, что иммиграционную повестку дня рассмотрят наряду с бюджетом, передает Reuters.

Стоит отметить, что конгресс Соединенных Штатов должен принять новый временный бюджетный закон до истечения четверга, 8 февраля, чтобы избежать очередного «закрытия» правительства.

Напомним, федеральное правительство уже приостановило свою работу в этом году из-за отсутствия финансирования. Как сообщал сайт kp.ru, в январе представители Демократической партии США в Сенате отказались принимать законопроект о бюджете, если в него не будет заложено финансирование иммиграционных программ.

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